MALEVOLENT CREATION est de retour avec un nouveau line up et un nouvel album pour 2018. Le guitariste PHIL FASCIANA vient d’annoncer avoir trouvé un nouveau chanteur, Lee Wollenschlaeger, pour compléter le line up du groupe et démarrer un 13ème album.

Le groupe est donc désormais composé de:

Phil Fasciana – Guitare

Lee Wollenschlaeger – Chant & Guitare

Phil Cancillal P.M. Cancilla – Batterie

Josh L. Gibbs – Basse