AVATAR dévoile un clip pour le nouveau titre « The King Wants You » tiré du nouvel album « Avatar Country » prévu pour le 12 janvier prochain. La vidéo est à voir ci-dessous.

Le groupe sera en France en Mars pour quelques dates:

14/03 – Paris

15/03 – Lille

20/03 – Reims

21/03 – Nimes

22/03 – Cognac