VENOM est de retour avec un nouveau EP pour Noël ! En effet, le combo va sortir « 100 Miles to Hell » le 22 décembre prochain via Spinefarm Records.

Le EP intègre donc 3 nouveaux titres studios: « We The Loud », « Beaten To A Pulp » et « 100 Miles to Hell ».

Plus d’infos: http://www.venomslegions.com/ ou https://store.universalmusic.com/spinefarm/Venom/