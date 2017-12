Le groupe suédois FEARED vient de lancer un nouveau clip pour le titre « Your Black Is My White » tiré du nouvel album « Svart ». Il est à voir et à écouter ci-dessous. L’album sera dans les bacs le 8 Décembre prochain. Le guitariste du groupe OLA ENGLUND qui joue également dans le groupe THE HAUNTED, vient de lancer sa propre marque de guitares SOLAR, à découvrir en suivant ce lien.