Un clip pour MYLES KENNEDY en solo

Après avoir annoncé récemment la sortie de son premier album solo, Myles Kennedy sort aujourd’hui sa première vidéo sur le titre « Year Of The Tiger ».

Le clip a été dirigé par Dan Sturgess et est basé sur un concept qui a été créé à partir d’une discussion entre Kennedy et son manager.

La vidéo suit un Kennedy réfléchi alors qu’il voyage à travers le souvenir de la perte de son père en 1974 – l’année du tigre.

TRACKLISTING « Year Of The Tiger » – 9 Mars 2017

01. Year Of The Tiger

02. The Great Beyond

03. Blind Faith

04. Devil On The Wall

05. Ghost of Shangri La

06. Turning Stones

07. Haunted By Design

08. Mother

09. Nothing But A Name

10. Love Can Only Heal

11. Songbird

12. One Fine Day