MALEMORT et THE WALKING DEAD ORCHESTRA au HELLFEST 2018

MALEMORT et THE WALKING DEAD ORCHESTRA, deux groupes au style différent, seront tous les deux à l’affiche du HELLFEST 2018 ! On avait interviewé les deux groupes il y a très peu de temps pour mieux vous les faire découvrir.

Retrouvez notre interview de Xavier, le chanteur de MALEMORT en suivant ce lien, et celle de Cédric le batteur et fondateur de THE WALKING DEAD ORCHESTRA, qui avait évoqué son envie de participer au HELLFEST, en suivant cet autre lien.