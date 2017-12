Interview avec Gregor & Stefan de KONTRUST

KONTRUST qu’on a découvert pour la première fois en France l’Eté dernier, était de passage à Paris en Novembre dernier pour répondre à nos questions. Le groupe sera de retour en France pour 3 nouvelles dates dont la première le 12 Décembre prochain au Trabendo. C’est Gregor Kutschera & Stefan Lichtenberger qui ont bien voulu répondre à nos questions pour nous permettre d’en savoir un peu plus sur ce combo autrichien des plus originaux.

Vous mixez plusieurs styles de musiques, mais duquel êtes-vous le plus proche ?

Nos racines les plus profondes sont définitivement dans les différents styles du heavy/metal des années 90. Nous avons grandi en écoutant cette musique et plus tard nous l’avons adopté dans nos premiers groupes. C’était une bonne période, surtout quand tu aimes aller aux concerts. Beaucoup de ces groupes sont toujours en tête d’affiche des festivals aujourd’hui.

Vous avez joué 3 fois en France cet Eté (Download Festival, Trad’In Festival et le Plane R Fest), quels souvenirs en gardez vous ?

Nous avons passé un très bon moment en France cet été. Nous nous souviendrons des gens sympathiques avec lesquels nous avons travaillé, de la bonne restauration et du public enthousiaste.

Vous serez de retour en Décembre pour 3 nouvelles dates (Paris, Strasbourg et Lyon), quelles seront la différences par rapport aux Festivals ?

Un concert unique est toujours un animal différent. Les fans ont acheté leur billet uniquement pour ton groupe, ce qui rend la foule complètement différente d’un festival. De plus, nous aimons vraiment jouer plus de titres.

Prévoyez vous de revenir avec vos « Lederhosen » (ndlr: La tenue traditionnelle autrichienne) ? Est-ce une sorte de promotion de votre pays ou de votre culture ?



Bien sûr, nous serons de retour avec nos plus beaux vêtements 🙂 En fait, porter le Lederhosen est plus une blague visuelle ou peut-être une étrange signature… Ca a commencé avec le clip « Bomba » pour se moquer du « Schlager » (ndlr: un style de musique autrichienne populaire) – et nous sommes resté scotché dessus en quelque sorte. Nous n’avons aucun besoin ou intention de promouvoir ou même défendre une culture ou quelque chose.

Vous avez déjà 7 vidéos avec plus d’un million de vues dont « Hey DJ » avec 4.7M, « Bomba » avec 5.3M, comment expliquez vous cet incroyable succès ?

C’était une vraie surprise. Quand « Bomba » a atteint 1 million, nous ne pensions pas réussir à répéter ce succès. Mais « Hey DJ » a ensuite fait aussi bien que « Bomba ». Nous essayions d’être originaux (ou tout du moins divertissants) lorsque nous développons les concepts de nos clips. Et nous avons réussi, je pense.

Vous travaillez sur un nouvel album pour 2018, pouvez-vous nous en dire plus ?

C’est un peu trop tôt pour dévoiler quelque chose. Mais soit assuré que nous travaillons dur et que nous avons vraiment hâte de sortir de nouveaux titres !

Agata est actuellement en pause, pour cause de maternité, comment va t’elle ?

Agata se porte bien et apprécie sa maternité en ce moment. Nous sommes tous très heureux pour elle.

Et Jules la remplace depuis 5 mois…

Jules fait du super boulot et c’est super de travailler avec elle. Nous avons tous été très chanceux et nous attendons avec impatience les concerts en décembre.

Vous êtes 6 musiciens, comment travaillez tous ensemble sur un nouvel album ?

C’est un mélange de différentes approches. Parfois, nous développons des idées par nous-mêmes et réalisons des démos. Parfois, l’un des chanteurs arrive avec une idée mélodique et nous commençons à travailler avec ça. Donc, la plupart du temps, nous commençons seuls ou en petits groupes, mais quand la pré-production commence, tout le monde est impliqué dans le travail sur chaque titre.

Un mot pour vos fans avant les dates de décembre ?

Merci pour votre soutien. Nous avons joué notre premier concert en France cet été et vous nous avez déjà fait sentir comme à la maison. Nous nous reverrons à l’un de nos concerts!

KONTRUST en tournée en France en Décembre:

12/12 Paris – Trabendo

13/12 Strasbourg – La Laiterie

Plus d’infos: https://www.facebook.com/kontrust/