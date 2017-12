COMMUNIQUE: Le groupe suédois GHOST vient une nouvelle fois de prendre tout le monde par surprise en sortant aujourd’hui « Ceremony And Devotion », un double album live enregistré cet été aux Etats-Unis, lors de la tournée « Popestar ». Un document exaltant qui témoigne de l’ascension irrésistible du groupe vers le Panthéon des meilleurs groupes de la planète !

« Ceremony And Devotion » est disponible dès maintenant en digital sur Deezer et Spotify. (Players disponibles ci-dessous).

Produit et mixé par Tom Dalgety, « Ceremony And Devotion » présente des titres extraits live des différents disques du groupe : « Opus Eponymous » (2010), « Infestissumam » (2013), « Meliora » (2015) et le EP « Popestar » (2016). Retrouvez la liste des titres ci-dessous.

Les versions physiques de l’album seront disponibles, avec 2 chansons supplémentaires, en double CD et double vinyle le 19 janvier prochain. Plusieurs versions exclusives, limitées et autres bundles sont aussi dispo via la boutique en ligne du groupe: https://bodega.lomavistarecordings.com/collections/ghost

« Meliora », le dernier album de GHOST en date, a notamment permis au groupe de remporter un Grammy® Award pour la « Best Metal Performance » et d’atteindre le TOP 10 des charts du Billboard.

Sur ce long chemin vers le succès, GHOST a réussi à générer à la fois la reconnaissance des médias et l’adoration d’une véritable légion de fans à travers le monde entier.

En France, le groupe a vendu plus de 30 000 exemplaires de « Meliora ». Le single « He is » a été n°1 sur Oui FM pendant plusieurs semaines et le groupe s’est, entre autre, produit live dans l’émission « L’Album de la Semaine » sur Canal +, ainsi qu’à l’occasion d’une fabuleuse Deezer Session.

Côté scène, en plus d’une prestation en tête d’affiche au HellFest, tous les concerts du groupe dans l’Hexagone ont affiché complet. L’ultime date du groupe dans notre pays, à l’Olympia, ayant été même été « sold out » en quelques heures !

GHOST sera d’ailleurs de retour en France le 15 juin 2018 en tête d’affiche du Download Paris aux côtés d’Ozzy Osbourne.

Liste des titres :

CD1

1) Square Hammer

2) From The Pinnacle To The Pit

3) Con Clavi Con Dio

4) Per Aspera Ad Inferi

5) Elizabeth **

6) Body And Blood

7) Devil Church

8) Cirice

9) Ghuleh / Zombie Queen

CD2

1) Year Zero

2) Spoksonat

3) He Is

4) Mummy Dust

5) Secular Haze **

6) Absolution

7) Ritual

8) Monstrance Clock

** titres uniquement dispo en CD ou vinyle