WITHIN TEMPTATION à Paris en Novembre 2018

Communiqué: Within Temptation est ravi d’annoncer une tournée européenne pour l’automne 2018, qui passera par Paris, au Zénith, le 16/11/2018! Une fois n’est pas coutume, cette tournée précédera la sortie du nouvel album du groupe, et passera par 33 villes et 18 pays.

Cette série de dates met fin au plus long break que le groupe n’ait jamais fait. La chanteuse Sharon Den Adel explique :

« Quand notre dernière tournée s’est terminée, je ne me sentais vraiment pas bien. J’ai réalisé qu’il fallait que je prenne du temps pour moi et avec ma famille afin de me redécouvrir. Ca a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais les choses ont changé pour le mieux.

J’ai composé mon album studio solo (« My Indigo »), ce qui m’a beaucoup aidé.

Suite à cela, j’ai retrouvé une envie profonde de faire quelque chose de plus Heavy et épique. La musique est revenue naturellement. J’ai su à ce moment-là que notre 7ème album était finalement en route.

Donc nous revoilà… Pour notre 7ème tournée, et nous espérons que le temps passera vite car nous sommes très impatients de tous vous retrouver ! »

Déjà en pré-vente sur le site https://www.within-temptation.com/tour

Mise en vente générale le 24 novembre.