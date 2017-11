ANVIL revient avec un nouveau single intitulé « Ego » et dont la Lyric vidéo est disponible ci-dessous. Le nouvel album studio du groupe s’intitule quant à lui « Pounding The Pavement » et sera dans les bacs le 19 janvier 2018.

Le groupe sera en France en Février pour deux dates:

25.02.F-Paris – Le Trabendo

27.02.F-Colmar – Le Grillen