Un DVD de SIDILARSEN au Printemps

SIDILARSEN annonce la sortie d’un DVD intitulé « In Bikini dura Sidi » pour le printemps prochain chez Verycords/Warner. Il sera composé du Live enregistré pour les 20 ans du groupe à Toulouse devant un Bikin sould out et réalisé par Julien Metternich de LBF Productions (Mass Hysteria à l’Olympia…) ainsi qu’un documentaire réalisé par Joakim Coutouly.

SIDILARSEN reprendra ensuite la route des concerts et des festivals (Europe et Russie) avec une tournée spéciale « 20 ans, la fin du début ! ».