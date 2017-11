Le célèbre Youtubeur NOTA BENE, connu pour ses vidéos sur l’Histoire et à retrouver en suivant ce lien, annonce la sortie d’un documentaire sur les liens entre l’Histoire et la musique Metal, et tourné au Hellfest ! Le documentaire sera diffusé pour la première fois le 20 novembre prochain à 18h00.

En attendant, en voici le teaser !