Le Impericon Never Say Die! Tour 2017 débarque à Savigny le Temple le 22 Novembre prochain avec à l’affiche: Emmure, Deez Nuts, Chelsea Grin, Sworn In, Kublai Khan, Polaris et Lorna Shore.

N’oubliez pas de participer à notre concours pour tenter de remporter des places, en suivant ce lien.

Plus d’infos sur l’évènement : https://www.facebook.com/events/1468955489794513/