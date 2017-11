MASOTON revient sur sa relation avec Scott Kelly, le guitariste chanteur de NEUROSIS, via un mini documentaire à voir ci-dessous. Scott a toujours fait partie de l’aventure du groupe et a d’ailleurs était en Guest sur 6 titres du groupe. MASTODON voulait un jour pouvoir le faire venir sur scène avec eux, ce qui est le cas via la tournée actuelle dont des vidéos sont aussi disponibles via Youtube.