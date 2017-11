IRON MAIDEN à Paris en Juillet

IRON MAIDEN vient d’annoncer sa tournée « Legacy Of The Beast Tour ». En plus de venir à Clisson pour le HELLFEST en Juin, le groupe sera à Bercy, l’AccorsHotel Arena à Paris le 5 Juillet 2018.

05/26 Tallinn, EST – Saku Arena (feat. Killswitch Engage)

05/28 Helsinki, FIN – Hartwall Arena (feat. Killswitch Engage)

06/01 Stockholm, SWE – Tele2 Arena (feat. Killswitch Engage)

06/03 Trondheim, NOR – Dahls Arena

06/05 Copenhagen, DEN – Royal Arena (feat. Killswitch Engage)

06/07 Solvesborg, SWE – Sweden Rock Festival

06/09 Munich, GER – Konigsplatz (‘Rockavaria‘)

06/10 Hannover, GER – Expo Plaza (feat. Killswitch Engage)

06/13 Berlin, GER – Waldbuhne (feat. Killswitch Engage)

06/16 Firenze, ITA – Firenze Rocks

06/17 Nickelsdorf, AUT – Novarock Festival

06/20 Prague, CZE – Letnany Airport (feat. Killswitch Engage)

06/22 Dessel, BEL – Graspop

06/25 Clisson, FRA – Hellfest

06/26 Geneva, SWI – Geneva Arena (feat. Killswitch Engage)

06/28 Sopron, HUN – Volt Festival

06/30 Freiburg, GER – Messegelaende (feat. Killswitch Engage)

07/01 Arnhem, NET – Gelredome (feat. Killswitch Engage)

07/05 Paris, FRA – AccorsHotel Arena

07/09 Milan, ITA – San Siro Ippodromo

07/10 Zurich, SWI – Hallenstadion

07/13 Lisbon, POR – Altice Arena

07/14 Madrid, SPA – Wanda Metrpolitano Stadium

07/17 Trieste, ITA – Piazza Della Unita D’Italia

07/20 Athens, GRE – Rockwave Festival

07/22 Plovdiv, BUL – Hills Of Rock

07/24 Zagreb, CRO – Zagren Arena

07/27 Krakow, POL – Tauron Arena

07/31 Newcastle, EUK – Metro Radio Arena (feat. Killswitch Engage)

08/02 Belfast, IRE – SSE Arena (feat. Killswitch Engage)

08/04 Aberdeen, UK – Exhibition & Conference Centre (feat. Killswitch Engage)

08/06 Manchester, UK – Manchester Arena (feat. Killswitch Engage)

08/07 Birmingham, UK – Genting Arena (feat. Killswitch Engage)

08/10 London, UK – O2 Arena (feat. Killswitch Engage)