Interview vidéo de THE WALKING DEAD ORCHESTRA

Le combo grenoblois, THE WALKING DEAD ORCHESTRA vient de sortir un deuxième album intitulé « Resurrect« , via le label américain Unique Leader Records, après deux ans de travail sur les 12 nouveaux titres qui le composent. La chronique de ce deuxième opus est à lire en suivant ce lien.

Le groupe était à Paris ce Jeudi 23 Novembre 2017, une occasion unique d’en savoir un peu plus via l’interview que nous a accordé le batteur Cédric CIULLI. On revient sur les 4 ans du premier album, la production de ce nouveau « Resurrect », sa passion pour le Piercing… Un entretien détendu et très agréable que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.