Le HELLFEST annonce 4 nouveaux groupes en plus d’IRON MAIDEN. Il s’agit de JUDAS PRIEST, NIGHTWISH, MEGADETH et pour la première fois les très attendus HOLLYWOOD VAMPIRES (feat: Johnny Depp, Joe Perry, Alice cooper et Mat Surom).

Un autre annonce aura lieu demain à 13h13 pour 4 nouveaux artistes.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/hellfest/