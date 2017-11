Le HELLFEST vient tout juste d’annoncer l’ajout de AVENGED SEVENFOLD, MARILYN MANSON, LIMP BIZKIT et STONE SOUR à l’affiche de son édition 2018, qui aura lieu du 22 au 24 juin 2018 à Clisson. Ils s’ajoutent aux groupes déjà annoncés IRON MAIDEN,JUDAS PRIEST, NIGHTWISH, MEGADETH et THE HOLLYWOOD VAMPIRES.

Demain 4 autres groupes seront annoncés !

Plus d’infos: https://www.facebook.com/hellfest/