Le HELLFEST annonce 4 derniers groupes avant l’affiche complète dans les prochaines semaines. Ce coup-ci c’est J. MAYNARD KEENAN et A PERFECT CIRCLE, BODY COUNT, DEFTONES et PARKWAY DRIVE qui rejoignent l’affiche en compagnie de IRON MAIDEN,JUDAS PRIEST, NIGHTWISH, MEGADETH, THE HOLLYWOOD VAMPIRES, AVENGED SEVENFOLD, MARILYN MANSON, LIMP BIZKIT et STONE SOUR.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/hellfest/