Alors que la version française du Download nous a annoncé OZZY, la version espagnole a été un peu plus fournie avec 8 groupes, que l’on pourrait donc voir également en France en Juin prochain.

Sont donc à l’affiche en plus de OZZY OSBOURNE: AVENGED SEVENFOLD, JUDAS PRIEST, MARILYN MANSON, BULLET FOR MY VALENTINE, CLUTCH, A PERFECT CIRCLE, TESSERACT et GALACTIC EMPIRE.

Plus d’infos prochainement…