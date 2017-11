CONCOURS NEVER SAY DIE 2017: Des places à gagner !

TRexSound.com et Alternative Live t’offre des places pour le Impericon Never Say Die! Tour 2017 avec à l’affiche: Emmure, Deez Nuts, Chelsea Grin, Sworn In, Kublai Khan, Polaris et Lorna Shore. Il aura lieu le 22 novembre 2017 à Savigny Le Temple (L’Empreinte).

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/1468955489794513/

Pour tenter de remporter une des deux places en jeu, complète simplement le formulaire ci-dessous ! Fin du concours le 19 Novembre 2017 à 12h00.

Tirage au sort des 2 gagnants. 1 seul participation par personne.

(Likez notre page facebook pour une chance supplémentaire: https://www.facebook.com/TRexSound/)

Et indiquez ensuite le pseudo utilisé dans le champ prévu à cet effet ci-dessous.