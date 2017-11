Chronique: SINSAENUM – Ashes

SINSAENUM est déjà de retour avec un nouveau EP intitulé « Ashes ». En effet, le super groupe composé de Fred Leclercq de DRAGONFORCE, Joey Jordison (VIMIC, ex batteur de SLIPKNOT), Attila Csihar (MAYHEM, chant), Sean Zatorsky (DAATH, chant), Seth Heimoth (basse) et Stéphane Buriez (LOUDBLAST, guitare), avait sorti un album intitulé « Echoes Of The Tortured » en Juillet 2016, et qui avait d’entrée annoncé la couleur: Un Metal extrême, moderne mais reprenant les classiques du style, dans les arrangements et dans l’approche globale. Le résultat était vraiment étonnant, puissant et surtout incroyablement séduisant.

« Ashes » est composé de 6 titres dont 3 inédits avec toujours ce mélange de modernité et de racines du Death Metal, ou plus généralement de tout ce qui est extrême. 2 titres avaient par ailleurs été inclus en bonus track de la version japonaise de l’album. Le dernier titre est un remix de « Dead Souls » par Frédéric Duquesne, le guitariste de MASS HYSTERIA et producteur de plusieurs belles réalisations ces dernières années. A noter la pochette dessinée par Maxime Taccardi, un artiste torturé et sombre, bien en ligne avec l’univers de SINSAENUM.

Frédéric Leclercq déclare: “Ashes montre une façette plus mature de notre musique, mais aussi un côté plus énervé. Vraiment plus énervé. On voulait que la production soit plus brute. On est très loin d’être polis : on veut juste chopper les gens qui nous écoutent par la gorge et leur cracher notre haine à la figure.

Avec cet EP, on s’est dépassé. La vibe black metal est encore plus présente sur les 3 nouveaux titres, tout comme les synthés qui apportent une note plus sinistre. Tester des choses avec des claviers et des machines ne nous fait pas peur. Le côté dark de la musique peut venir de pleins de choses différentes.”

Et tout cela est vrai ! Cet EP nous permet de découvrir une autre façette du super groupe, qui nous balance toujours en pleine tête son énergie, sa violence et sa haine. Mais avec des titres légèrement différents, une identité plus sombre, des arrangements plus durs. Et même si Fred le considère comme loin d’être « poli » c’est tout de même 6 titres extrêmement bien ficelés avec un son énorme et au final une nouvelle baffe du super groupe pour tous les fans de ce genre d’agression auditive.

Alors bien entendu, ce qu’on attend tous désormais c’est de voir le groupe se réunir et programmer une tournée… mon petit doigt me dit que ça devrait pouvoir se réaliser un jour ou l’autre… A suivre…

TRexSound Rating:



Track Listing

01. Ashes

02. Monarch Of Death

03. 2099 [Heretics]

04. Degeneration

05. King Of The Desperate Lands

06. Dead Souls (Frédéric Duquesne Mix)

Line up

Frédéric Leclercq: Guitare

Joey Jordison: Batterie

Stephane Buriez: Guitare

Sean Zatorsky: Chant

Attila Csihar: Chant

Heimoth: Basse

Extraits







Retrouvez SINSAENUM sur le web:

http://www.sinsaenum.com/

https://www.facebook.com/Sinsaenum/