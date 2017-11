Chronique : CAVALERA CONSPIRACY – Psychosis

Les frères Cavalera sont de retour avec un 4ème album de CAVALERA CONSPIRACY intitulé « Psychosis ». Ce nouvel album est composé de 9 nouveaux titres pour plus de 40 minutes d’une musique agressive, rude, et dans la suite logique de ce que le duo a pu produire jusqu’à maintenant. C’est violent sans être extrême et c’est loin d’être accessible.

Le duo va donc droit au but avec une musique directe, soulignée ou mise en avant avec des ambiances sonores sombres, une batterie percutante et une voix toujours aussi agressives.

CAVALERA CONSPIRACY ne succombe à aucune modes ou influences modernes et continue d’enrichir son univers psychotique, noir et parfois même sinistre, comme le démontre le titre assez unique et bien nommé « Hellfire », un enfer sonore de plus de trois minutes.

Ce nouvel album nous replonge dans ce mélange de Thrash, Death et Black Metal qu’on connaissait déjà, avec ses influences directes des années 80/90, pour mieux nous confronter à sa puissance et nous porter à la limite de l’extrême.

Alors oui, il ne s’agit pas d’une œuvre originale dans le sens moderne du terme, mais le duo s’aventure sur des chemins plus complexes, plus tordus et plus brutaux. Le groupe s’efforce de surprendre avec des ambiances inattendues, des arrangements innovants et toujours cette capacité à faire monter l’intensité de ses morceaux.

Donc forcément, « Psychosis » n’est pas un album pour tout le monde. Il saura parfaitement combler les amateurs d’une musique différente, moins classique, voir plus intimiste. On pourrait même parfois y déceler comme une B.O. d’un film futuriste ou post apocalyptique. C’est également un album intéressant pour en connaître un peu plus la personnalité des frères Cavalera.

TRexSound Rating:

Track Listing

01. Insane 3:50

02. Terror Tactics 4:57

03. Impalement Execution 4:25

04. Spectral War 5:03

05. Crom 5:30

06. Hellfire 3:10

07. Judas Pariah 3:53

08. Psychosis 4:00

09. Excruciating 6:22

Line up

Max Cavalera – Chant & Guitare

Igor Cavalera – Batterie

Marc Rizzo – Guitare

Extraits







