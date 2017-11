BLOODY ALCHEMY: Release Party à Paris ce Vendredi

Communiqué: On vous attend nombreux ce vendredi au Dr Feel Good les Halles pour fêter le nouveau disque de Bloody Alchemy en compagnie de SAVIOR !

Bloody Alchemy c’est l’histoire de deux jeunes cousins Victor et Lou, avides de Metal depuis l’enfance. Âgés entre 16 et 19 ans, c’est 2015 que le line-up définitif du groupe est complété par l’arrivée d’un deuxième guitariste, permettant ainsi à Bloody Alchemy d’enrichir son répertoire Death/Thrash et d’auto-produire son premier EP « Insanity Chaos » qui sort en Février 2016.

Dès sa sortie, plusieurs de leurs morceaux sont diffusés à la radio et chroniqués dans plusieurs médias (La Grosse Radio, Metallian, Rock Hard…). Les quatre musiciens le défendent pour la première fois en live sur la scène du Head bang Contest, en Mars 2016, puis envahissent les planches de L’Usine à Chapeaux (avec Unscarred et The Beared Bastards), du Klub (avec Mercyless entre autre), du Dr Feelgood les halles (avec Extravasion) et bien d’autres encore.

Aujourd’hui Bloody Alchemy vous présente son premier album « Kingdom Of Hatred ». Dans la lignée de « Insanity Chaos », ce nouvel opus permet au groupe de reprendre la route et plusieurs dates sont déjà annoncée jusqu’à la fin de l’année. Rejoignez le mouvement !

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/106056526777900/