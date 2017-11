AMON AMARTH dévoile un jeu vidéo sur mobile

AMON AMARTH et le studio Ride & Crash Games viennent de lancer le jeu « Amon Amarth » disponible sur iOS et Android. Il s’agit d’un jeu d’action, type Hack ‘n’ slash pour les amateurs de jeux frénétiques. Le concept est bien entendu un jeu de Viking, version 8 bits, où à l’aide de sa masse, on progresse à travers les 12 niveaux avec en B.O. 13 titres du groupe également en version 8 bits.

Le trailer est à voir ci-dessous. Plus d’infos en suivant ce lien: http://tosto.re/amonamarthgame