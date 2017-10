MEGADETH vient d’annoncer qu’il travaillait sur la réédition de l’album « Killing Is My Business… And Business Is Good! » sorti en 1985. C’est Dave Mustaine qu’il l’a annoncé hier après midi. Il devrait arriver dans les bacs d’ici quelques mois avec un nouveau miaxage/mastering et un nouvel artwork. Un nouvel album fait également partie des plans du groupe.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Megadeth/