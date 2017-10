Une nouvelle vidéo pour SINSAENUM

Communiqué: Deux semaines avant la sortie de l’EP Ashes, Sinsaenum dévoile le titre « Dead Souls », remixé par la producteur français de renom, Frederic Duquesne (également guitariste de Mass Hysteria).

Frédéric Leclercq déclare » Dead Souls était en tête de liste des titres pour lesquels nous voulions faire un clip. Au final, nous avions choisi les titres ‘Army of Chaos’ & ‘Splendour and Agony’, mais nous étions convaincus du potentiel de ce titre. Quand nous avons commencé à travailler sur l’EP Ashes , on voulait 6 titres : on avait 3 nouvelles compos, on voulait également intégrer des titres bonus japonais inédits dans le reste du monde, et il nous fallait un 6ème titre, on a donc décidé d’ajouter une chanson de « Echoes », mais pour pimenter un peu le tout, Stéphane et moi avons ré enregistré des solos et avons demandé à notre ami Frederic Duquesne de remixer le titre. Et il a fait un super boulot! »

Leur album « Echoes Of The Tortured » qui a été nominé « meilleur 1er album » par Metal Hammer Allemagne, a également été plébiscité par les media du monde entier comme l’un des meilleurs albums de death metal. Suite à cette sortie en 2016, Sinsaenum avance et franchit un cap.

« Ashes » contient plus de 30 minutes de musique époustouflante, dont 3 titres inédits, qui montrent l’amour de Sinsaenum pour les racines du death metal et de la musique extrême.