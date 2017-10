THE BLACK DAHLIA MURDER dévoile le titre « Kings of the Nightworld » tiré de l’album « Nightbringers » prévu pour demain. Le groupe sera en tournée avec CANNIBAL CORPSE et NO RETURN:

Mars. 1 – Grenoble, France – Belle Electric

Mars. 2 – Toulouse, France – Le Metronum

Mars. 7 – St. Etienne, France – Le Fil

Mars. 8 – Caen, France – Cargo

Plus d’infos: https://www.facebook.com/theblackdahliamurderofficial