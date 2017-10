Un nouveau clip et un nouvel album pour BLACK LABEL SOCIETY

BLACK LABEL SOCIETY dévoile la vidéo de « Room of Nightmares » et annonce la sortie d’un nouvel album intitulé « Grimmest Hits » le 19 janvier prochain. La vidéo est à voir ci-dessous.

Grimmest Hits Track List

1. Trampled Down Below

2. Seasons Of Falter

3. The Betrayal

4. All That Once Shined

5. The Only Words

6. Room Of Nightmares

7. A Love Unreal

8. Disbelief

9. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say