PICTURED est de retour

Communiqué: En 10 ans, les Quimpérois se sont forgés une solide réputation sur la scène Death Melo Hexagonale: 2 démos, 1 album « The Strand Of Time » , un 1er clip vu plus d’1 Million de fois, des dizaines de concerts ,une tournée en Russie, les 1ères parties de Punish Yourself, Mass Hysteria, Djerv ou Trepalium et 1 passage au Hellfest 2013 (MetalCorner).

Ils reviennent avec un détonnant nouvel EP « Deathbearer » (4 titres enregistrés et mixés au Drudenhaus Studio) qui sortira en Novembre en physique via Finisterian Dead End / Season of Mist et Code 7 et sur toutes les plateformes digitales mondiales.

Pour fêter cela, le combo vous offre leur nouveau clip illustrant « Cardsharp and Blood » (réalisé par Kazhud)

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Picturedmusic/