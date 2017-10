MORBID ANGEL annule sa tournée Européenne

MORBID ANGEL vient d’annoncer qu’il ne serait pas en mesure d’assurer ses dates Européennes de Novembre et Décembre. Ce qui veut dire que la date à Paris du 14 Novembre au Trabendo est également annulée (Remboursement dans les points de vente dès processus d’annulation validé par les services de billetterie).

Communiqué du groupe : « World Management and Morbid Angel announce today that there will be No November / December show dates in Europe due to continued problems with the U.S. State Department and passport issues. We apologize to our promoters and fans and hope to be able to solve this in 2018 »