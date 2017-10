METALLICA au Download 2018 ? Pas si sûr…

Alors que METALLICA vient de rendre un très bel hommage à Manchester et aux victimes de l’attaque à la Manchester Arena, Roberto & Kirk ayant fait chanter la salle sur « Don’t Look Back In Anger » d’OASIS, à voir ci-dessous.

On a apprend toujours via notre ami Tonton Zegut, que METALLICA aurait reporté sa venue estivale 2018 en Europe. Ce qui voudrait donc dire, si l’info été confirmée, que le groupe ne serait donc pas à l’affiche du DOWNLOAD 2018. Plus d’infos dans les semaines à venir…