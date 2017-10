Les premiers noms du ROCK AM RING 2018

Le ROCK AM RING, qui partage également l’affiche avec le ROCK IM PARK, vient d’annoncer ses premiers noms. Un point essentiel puisque généralement ces groupes sont également à l’affiche du HELLFEST et/ou du DOWNLOAD Paris.

Le ROCK AM RING aura lieu du 1er au 3 juin 2018 et on retrouve à l’affiche: Foo Fighters, Thirty Seconds to Mars, Gorillaz, Rise Against, CASPER, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Stone Sour, A Perfect Circle, Parkway Drive, Bilderbuch, Good Charlotte, Milky Chance, Kaleo, Bullet for My Valentine,

Trailerpark (Pimpulsiv, DNP, Sudden, Alligatoah), Kettcar, Jimmy Eat World, Hollywood Undead, RAF Camora, Enter Shikari, Body Count, Black Stone Cherry , Walking On Cars, Ufo361, Asking Alexandria, Meshuggah, Callejon Yung hurn Caliban ALMA, Nothing But Thieves Bury Tomorrow, Greta Van Fleet, u.v.m.

A suivre !