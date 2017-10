Les Pass 3 Jours du HELLFEST 2018 sont en vente !

Ca y est ! Il est possible d’acheter les Pass 3 Jours pour le HELLFEST 2018 au prix de 199€. Ca va partir comme des petits pains même si aucun groupe n’est encore annoncé. Vous êtes prévenus !

Communiqué: Vendredi 13 octobre, 13:13 9 mois avant l’ouverture des portes de l’enfer…

Salut à vous Hell’bangers, nous vous offrons l’opportunité d’acquérir dès maintenant votre pass 3 jours, tout en sachant qu’il est encore bien trop tôt pour annoncer les confirmations officielles de TOUS les groupes qui composeront l’affiche du Hellfest 2018. Vous le savez, comme à notre habitude nous préférons vous révéler l’intégralité de l’affiche en un seul « One shot » et il faudra encore patienter un peu pour découvrir la totalité de notre line up !

Comme l’année dernière nous proposons aux habitués qui nous font confiance d’obtenir leur précieux sésame dès maintenant avant l’annonce rapide du fatidique Sold-Out ! Nous savons que le succès du festival transforme l’obtention du pass 3 jours en une course effrénée ; une course dont malheureusement nous ne pouvons pas contrôler la vitesse d’écoulement des ventes ; Mais n’oubliez pas qu’en tant qu’organisateurs, notre priorité demeure votre confort et que nous pouvons nous pencher sérieusement sur la question des nouveautés et modifications du festival qu’ une fois notre billetterie clôturée ! Nous ne souhaitons pas agrandir la jauge d’accueil du Hellfest, car selon vos retours reportés, les agrandissements d’espace et la jauge fixée l’année dernière semblait adéquate pour bien profiter du week end. (Nous sommes conscients qu’il est malheureusement impossible accueillir tous les amateurs de musiques extrêmes et les places sont comme vous le savez limitées.) Encore une fois, une espérons sincèrement que tout le travail abattu durant toutes ces années sera en mesure de vous convaincre pour (re) participer au Hellfest. Nous vous souhaitons bonne chance à tous en ce vendredi 13, de notre côté, nous ferons tout notre possible et nous travaillerons d’arrache pieds avec nos équipes et nos partenaires pour vous proposer une 13ème édition des plus mémorables ! Nous vous donnons rendez-vous les 22, 23, 24 juin à Clisson avec encore plus de surprises et de nouveautés !

Important : Comme les années précédentes, l’entrée au Hellfest est gratuite pour les enfants de MOINS de 12 ans. Et le tarif DEMI TARIF est toujours appliqué sur place pour les enfants de MOINS de 17 ans (Tous les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte déjà en possession d’un pass )