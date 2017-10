Le procès de DECAPITATED en Décembre

DECAPITATED est à nouveau passé devant le juge hier dans le cadre des charges de Kidnapping et Viol en réunion retenu contre les membres du groupe. Une première date pour le procès a été fixée au 18 décembre, mais il est probable qu’elle soit reportée au début 2018.

Les membres de DECAPITATED sont accusés suite à un incident survenu dans leur Bus le 31 Août dernier à Spokane, USA. Le groupe est accusé d’avoir retenu et violé une de leur fan après le concert qui avait eu lieu plus tôt dans la soirée. DECAPITATED plaide non coupable.

Voici les charges retenues (Classification américaine, différente de la France):

Rafal “Rasta” Piotrowski (Chant), 1er degré pour Kidnapping & 2nd degré pour Viol

Waclaw Kieltyka (Guitare) 1er degré pour Kidnapping & 2nd degré pour Viol

Hubert Wiecek (Basse) 1er degré pour Kidnapping & 3ème degré pour Viol

Michal Lysejko (Batterie) 1er degré pour Kidnapping & 3ème degré pour Viol