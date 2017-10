IRON MAIDEN et sa mascotte Eddie, sont à l’honneur du nouveau jeu sur mobile « Angry Birds Evolution ». En effet ils ont été intégré à la promotion d’Halloween qui a lieu du 16 au 31 Octobre. Eddie y a été rebaptisé « Eddie The Bird » et les titres « Killers », « Powerslave », « Somewhere In Time » et « Book of Souls » ont été ajoutée à la B.O. Le jeu est disponible sur Apple Store et Google Play.