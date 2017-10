HELLFEST 2018 : Complet en seulement 30 heures !

Communiqué: Il aura donc fallu un peu plus d’une journée, 30 heures pour être exact, pour que les amateurs de musiques extrêmes

en tous genres s’arrachent les 55.000 « pass 3 jours » de la 13ème édition du Hellfest, qui avaient été mis en vente le vendredi 13 octobre à 13h13 précises… A un peu plus de 19h00 samedi 14 octobre, l’affaire était entendue, pour la 3ème année consécutive le HellFest affiche complet 9 mois (!!!) avant l’ouverture de ses portes, et ce sans même qu’un seul groupe ne soit encore annoncé !

Pour l’édition 2016, il avait fallu une quinzaine de jours pour réussir un tel exploit, à peine six pour celle de 2017, autant dire que, grâce à la ferveur irrésistiblement croissante de son public, le HellFest vient de battre un nouveau record, chose qu’aucun autre festival français n’avait encore réussi à réaliser à ce jour. Mieux encore, en Europe, seul le prestigieux Waken Open Air était jusqu’alors capable d’une telle prouesse. Autant dire que le HellFest vient, une fois de plus, de confirmer sa place parmi les plus grands événements musicaux du continent. Aujourd’hui plus que toujours, le festival est particulièrement fier de pouvoir compter sur une armée de « Metalheads » aussi motivée, sans qui rien ne serait possible. Tous nos remerciements vont à chacun d’entre eux !

La 13ème édition du HellFest se déroulera donc les 22, 23, 24 juin 2018 à Clisson. « YOU CAN’T CONTROL IT », le slogan choisi cette année pour présenter l’événement, prend donc ici toute sa dimension… Car, comme ils ont toujours su le faire, Ben Barbaud et ses équipes ne vont pas se reposer sur les lauriers d’un tel succès. Bien au contraire, la confiance, la fidélité et la passion des fans du HellFest sont autant de raisons pour renforcer leur volonté d’investir, d’évoluer, d’innover pour encore et toujours surprendre.



La date précise de l’annonce de la programmation 2018 n’est pas encore arrêtée, mais comme les précédentes éditions l’ont déjà prouvé, la qualité artistique sera au rendez-vous. Gageons qu’il en sera de même pour les conditions d’accueil et le confort des festivaliers, qui avaient déjà été grandement améliorées en 2017 (décors aussi soignés que déments, agrandissement des différentes zones, accès fluidifié, fin des files d’attentes, inauguration d’un nouvel espace VIP, élargissement de la Hell City Street et impressionnant habillage des « Main Stages » avec des écrans plus que géants).

Le Hellfest vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir les noms des groupes qui vont constituer l’affiche de cette déjà fameuse 13ème édition.

#YouCantControlIt #Is13YourLuckyNumber