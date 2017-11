Frankie Palmeri (EMMURE) annonce la création d’un label et un artiste signé

Frankie Palmeri, le chanteur du groupe EMMURE, a annoncé la création d’un label nommé Redzone Records. Il a également annoncé la signature d’un premier groupe originaire du Texas, SENTENCED TO BURN dont un extrait du EP « The Seven Layers Of Flesh » prévu pour Janvier est disponible ci-dessous.

Plus d’infos sur Redzone Records: https://www.facebook.com/REDZONERECORDSOFFICIAL/

Plus d’infos sur SENTENCED TO BURN: https://www.facebook.com/sentencedtoburnhtx