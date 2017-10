DISCONNECTED signe avec Apathia Records

Communiqué: DISCONNECTED sont heureux et fiers de vous annoncer qu’ils viennent récemment de signer avec le label Apathia Records pour la sortie de leur 1er album prévue pour Mars 2018 !!! L’album sera distribué en France (via Season of Mist), Benelux (via Rock Inc) et dans le reste de l’Europe (via PlasticHead) ! Une distribution digitale est également prévue (iTunes, Spotify, Deezer…).

Plus d’infos concernant l’album sont à venir.

Stay Disconnected \m/

Plus d’infos : https://www.facebook.com/DisconnectedMetal/