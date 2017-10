Chronique : THE WALKING DEAD ORCHESTRA – Resurrect

4 ans après la sortie de « Architects of Destruction », THE WALKING DEAD ORCHESTRA est de retour avec « Resurrect », un nouvel album de 12 titres d’un Metal toujours aussi extrême. Mais que de changement en 4 ans ! Le groupe est désormais signé par le label américain UNIQUE LEADER Records lui ouvrant des perspectives beaucoup plus larges.

THE WALKING DEAD ORCHESTRA a mis 2 ans pour aboutir à ce second album. Deux ans lui permettant de produire le meilleur de lui même. C’est ultra sauvage, ultra violent mais d’une précision redoutable. Le groupe bénéficie d’une production bien équilibrée qui lui permet de développer son jeu puissant et ravageur, tout en conservant une voix extrêmement claire dans le mixage général alors que celle-ci reste bien entendu ultra agressive.

Alors oui l’adjectif de cet album est « ultra » car THE WALKING DEAD ORCHESTRA s’est mis comme objectif d’être dans la partie Ultra du Metal Extrême. Pas un moment de repos durant ces 12 titres, le groupe y développe à chaque fois la même intensité, la même violence. On sent toutes les tripes du groupe qui sont exposées dans chaque riff, à chaque coup de médiators ou de baguette sur le peau de la batterie qui claque comme une arme à feu.

Forcément, ce « Resurrect » s’adresse aux amateurs de ce qui se fait de plus dur dans le Metal. Mais vu les qualités, la précision du groupe et la production puissante, les fans vont en trouver pour leur compte. THE WALKING DEAD ORCHESTRA pourrait bien désormais faire partie des leaders français de l’Extrême et c’est donc avec intérêt qu’il faudra découvrir le groupe en concert.

Track Listing

1. Calvaire 00:25

2. Resurrect the Scourge 03:19

3. Through the Realm of Chaos 03:44

4. Vengeful Flavors 03:19

5. Dogmes Anxiogenesis 03:19

6. Area of Desolation 02:09

7. Demoligarchie 03:30

8. Siamese Traitors 04:07

9. Apostate 03:07

10. Necrosphere 03:59

11. Spread the Chaos and Terror 03:05

12. Desecrate 04:16

Line up

Florian Gatta : Chant

Jean-Baptiste : Guitare Lead

Kevin Reymond : Guitare

Pierrick Debeaux : Basse

Cedric Ciulli : Batterie

