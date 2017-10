AVATAR annonce un nouvel album et dévoile un premier Single

AVATAR annonce la sortie d’un nouvel album intitulé « Avatar Country » le 12 Janvier prochain via eOne Music/Century Media. Un premier single est disponible via lae clip ci-dessous. Il s’intitule « A Statue Of The King ». Le groupe sera également en tournée en France en Mars prochain. Toutes les dates sont ci-dessous.

Tournée en compagnie de Hellzapoppin & Ole Kerry McKee:

03/14 Paris, FRA – Le Trianon

03/15 Lille, FRA – Le Splendid

03/20 Reims, FRA – La Cartonnerie

03/21 Nimes, FRA – Paloma

03/22 Cognac, FRA – West Rock

03/26 Lyon, FRA – Le Transbordeur