Une nouvelle vidéo Live de IRON MAIDEN

IRON MAIDEN qui a beaucoup tournée pour leur dernier album « The Book Of Souls » en a compilé les meilleurs moments dans un nouvel album Live intitulé « The Book Of Souls: Live Chapter ». Le groupe vient de publier une vidéo du titre « Speed Of Light » pour en montrer un exemple. L’album sera quant à lui disponible le 17 Novembre. En voici le track listing:

“If Eternity Should Fail” (live in Sydney, Australia)

“Speed Of Light” (live in Cape Town, South Africa)

“Wrathchild” (live in Dublin, Ireland)

“Children Of The Damned” (live in Montreal, Canada)

“Death Or Glory” (live in Wroclaw, Poland)

“The Red And The Black” (live in Tokyo, Japan)

“The Trooper” (live in San Salvador, El Salvador)

“Powerslave” (live in Trieste, Italy)

“The Great Unknown” (live in Newcastle, UK)

“The Book Of Souls” (live in Donington, UK)

“Fear Of The Dark” (live in Fortaleza, Brazil)

“Iron Maiden” (live in Buenos Aires, Argentina)

“Number Of The Beast” (live in Wacken, Germany)

“Blood Brothers” (live in Donington, UK)

“Wasted Years” (live in Rio de Janeiro, Brazil)