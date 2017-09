THE HARD-ONS en tournée en France en Octobre

Communiqué: Les légendes australiennes sont de retour !

De 1981 à 1994 le groupe de Sydney a absolument tout écrasé sur son passage, trustant les tops des charts à travers le monde.

Un break en 1994, une reformation en 1997 et depuis le groupe ne s’est jamais arrêté de tourner et de sortir des albums, ainsi les quatre australiens reviennent pour un tour d’Europe avec pas moins de 5 dates en France et une escapade en Suisse.

La meilleure description de la musique des Hard-Ons a été donné par Beat Magazine en 1989 : « Les Hard- Ons sonnent comme une rencontre entre Motörhead et les Beach Boys. » Des mélodies pop, des riffs trashs, et un punk rock survitaminé, c’est la recette des Hard-Ons !

Pour cette tournée francophone, ils embarquent avec eux Not Scientists, groupe formé en 2013 sur les cendres des Uncommonmenfrommars, qui s’est forgé une solide réputation live et sur disque. À cette occasion les 2 groupes partageront un split album qui sortira chez Shield recordings le 14 octobre pour leur première date commune.

Pressure Tour présente :

14.10 – IVRY SUR SEINE (94)

@ La Jimi / Festival de Marne

15.10 – TOURS (37)

@ Temps Machine

16.10 – LORIENT (56)

@ Le Galion

21.10 – VALENCE (26)

@ Mistral Palace

22.10 – GENEVE (CH)

@ L’Usine

23.10 – BESANCON (25)

@ Les Passagers du Zinc (sans Not Scientists)