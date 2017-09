SMASH HIT COMBO sur la route jusqu’en décembre

SMASH HIT COMBO annonce de nouvelles dates jusqu’à la fin de l’année dont voici la liste:

23/09 : Bourganeuf (49) + The Arrs

29/09 : Nantes (44) – le ferrailleur +The Arrs

30/09 : Bordeau (33) – BT59 + The Arrs

06/10 : Billere (64) – L’ampli + Kadinja

07/10 : Nimes (30) – Paloma + Dagoba

04/11 : Metz (57) – les trinitaires + the Arrs

04/11 : Liege (BE) – la guerre des gaules

10/11 : Annecy (74) – Le brise glace + Psykup

11/11 : Paris (75) – le trabendo+ the Arrs

25/11 : Mulhouse (68) – le noumatrouff +Dagoba

30/11 : Orleans (45) – le bouillon

13/12 : Paris (75) – L’alhambra + Dagoba

16/12 : Arlon (BE) – l’entrepot

Plus d’informations: https://www.facebook.com/shc.officiel/