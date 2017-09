QUICKSAND, un nouvel album après 22 ans d’absence

QUICKSAND sortira son nouvel album après 22 ans d’absence, intitulé « Interiors », le 10 novembre via Epitaph Rec / PIAS. L’album a été composé et enregistré avec le line up originel : le batteur Alan Cage, le frontman-guitariste Walter Schreifels, le bassiste Sergio Vega (Deftones) et le guitariste Tom Capone. La vidéo du titre « Illuminant » est à voir ci-dessous.

Track listing:

01. Illuminant

02. Under The Screw

03. Warm And Low

04. >

05. Cosmonauts

06. Interiors

07. Hyperion

08. Fire This Time

09. Feels Like A Weight Has Been Lifted

10. >>

11. Sick Mind

12. Normal Love

Plus d’informations: https://www.facebook.com/QuicksandNYC