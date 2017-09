PUNISH YOURSELF : Nouvel album le 13 Octobre

Communique:

Punish Yourself hante les routes du rock’n’roll depuis le milieu des années 90 avec son cirque électronique, rock’n’roll et décadent. Beats techno, guitare punk, spectacle haut en couleur avec peintures tribales post-apocalyptiques, lumières noires et performances, leur musique est une expérience à vivre en direct, ce qui ne les a pas empêché d’enregistrer huit albums qui figurent parmi les classiques du rock industriel français – un secteur dont ils sont les patrons incontestés.

« Spin The Pig », leur neuvième album, enregistré à trois après le départ de la guitariste Miss Z, est un brûlot direct et incisif qui revient aux racines les plus dures du métal-indus : thrash, punk hardcore ; le pied au plancher, le groupe balance des uppercuts mélangeant boite à rythme et double pédale, guitares-bombardier et basses électroniques, chant rageur et samples frénétiques. Avec la participation à la guitare lead de Stephane Buriez (Loudblast), le pape du death-metal made in France, cet album est de loin le plus énervé jamais enregistré par Punish Yourself, et fera des ravages sur le moshpit et le dancefloor.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Punish.Yourself.official/