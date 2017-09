MINISTRY vient de signer un contrat avec Nuclear Blast Records et a donc repoussé la sortie de son nouvel album « AmeriKKKant » à Mars 2018. Le groupe avait au départ lancé une campagne PledgeMusic pour une sortie à l’Automne.

A noter que Burton C. Bell de FEAR FACTORY, Arabian Prince (ex-N.W.A.), DJ Swamp (ex-Beck, etc.) et Lord Of The Cello apparaissent en Guest.