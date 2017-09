MARILYN MANSON dévoile un nouveau single et les détails de son nouvel album

MARILYN MANSON annonce la sortie de son nouvel album « Heaven Upside Down » pour le 6 Octobre et en dévoile un premier single à écouter ci-dessous.

Communiqué:

Deux ans après la sortie de THE PALE EMPEROR, Marilyn Manson annonce un nouvel album à paraître le 6 octobre prochain : HEAVEN UPSIDE DOWN !

Enregistrés à Los Angeles, les 10 morceaux de Heaven Upside Down émergent d’une ambiance cinématographique, rappelant inévitablement la férocité des précédents opus de Manson comme « Portrait of An American Family » et « Holy Wood ».

Sur ce nouveau chapitre discographique, le prince des ténèbres est d’ailleurs rejoint par le producteur et compositeur de films Tyler Bates, suite à leur épique collaboration en 2015 sur The Pale Emperor, fortement acclamé par la critique !

Rejetant toutes valeurs conservatrices à chacune de ses œuvres, Manson a su laisser son empreinte sur la culture d’aujourd’hui ! Violence, sexe, politique et romance ponctuent ainsi chaque morceau de ce nouvel album.

Après vingt ans de carrière, Marilyn Manson est encore et toujours cible de débats et de controverse mais le mythe reste parfaitement intact !

Track listing:

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

En concert en France pour 2 dates :

LE 27 NOVEMBRE – ACCOR HOTELS ARENA – PARIS

LE 1ER DECEMBRE – ZENITH – NANCY