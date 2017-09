KARTIKEYA dévoile un second extrait de son nouvel album

Communiqué: Les maîtres du Carnatic Metal, Kartikeya viennent de dévoiler un second extrait de leur prochain album « Samudra », sous la forme d’une lyric video, tout comme le précédent extrait . Vous pouvez découvrir ce nouveau morceau nommé « Mask Of The Blind », ci-dessous.

Six ans après le majestueux « Mahayuga », les russes de Kartikeya sortiront leur nouvel album « Samudra » le 19 octobre prochain, ou 27 Ashvina 5119 du Kali Yuga, le jour sacré du Diwali, via Apathia Records !

Au 19 octobre 2017, ou 27 Ashvina 5119 du Kali Yuga, le jour sacré du Diwali, le jour de la victoire du bien sur le mal, par le feu de la lumière divine, le très attendu troisième album des maîtres du carnatic-metal Kartikeya – « Samudra » – sortira.

Signifiant la fondation décimale de l’univers hindou et le symbolisme de Trimurti – les trois plus grands créateurs-dieux, le pouvoir ternaire de la création, de la préservation et de la destruction, « Samudra » sortira exactement 10 ans après le premier album de Kartikeya.

Le nouvel album commence un concept de cinq morceaux, dédié aux cinq éléments de la nature dans la culture hindoue, et le premier est l’eau. « Samudra » – en sanskrit n’est pas seulement l’eau, c’est l’accumulation de toutes les eaux de la Terre, le Grand Océan, personnifié comme le dieu de toutes les eaux.

En conséquence, la musique de Kartikeya secoue l’auditeur comme les ondes puissantes qui se lèvent sur les cieux, puis descendant avec une grande marée et retournant avec le reflux, laissant l’âme nue de l’auditeur ouverte au cœur du subconscient. Majestueux et puissant – sont les meilleurs épithètes adaptées à la nouvelle ère du métal carnatique développée par Kartikeya, qui a été envahie par des récifs coralliens faits de groove, de métal progressif et de mélodies dravidiennes.

Des instruments indiens authentiques, une variété de mantras extrêmes, une vitesse incroyable, une massivité et une qualité exceptionnelle – tout cela brille sur l’album Metal de 2017.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/kartikeyaband/