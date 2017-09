HELLFEST: Tattoo day le 30 septembre prochain à Paris

Quitte à être un festival qui fait couler de l’encre, autant qu’elle soit indélébile !

Le contexte :

L’univers de la musique métal a toujours été bercé par les codes et les arts du tatouage, et c’est avec plus de 2200 flashs réalisés dans l’enfer de Clisson en juin dernier, que le Hellfest affiche un nouveau record de peaux encrées à l’effigie du festival ! Face à une telle marque de respect et de fidélité de la part de nos fans, nous sommes heureux de proposer en partenariat avec le salon de tatouage parisien : La maison des tanneurs, notre premier » HELLFEST TATTOO DAY » Cette rencontre inédite aura lieu à Paris, le samedi 30 septembre de 14h00 à 20h00, directement dans le salon de La Maison des Tanneurs. Lors de cette journée spéciale, 4 tatoueurs proposeront leurs services gratuitement en immortalisant le célèbre « H » du Hellfest (Flash de 4 cm ou 2 cm*) sur la peau des fans du festival – voir ci-dessous pour les conditions d’inscriptions. A partir de 20h30, la soirée se prolongera juste à côté, au Dr Feelgood – les halles. Nous proposerons un goodie offert aux participants du « HELLFEST TATTOO DAY » et nous ferons gagner le premier pass 3 jours pour le Hellfest 2018 et de nombreux cadeaux !

* voir la grille flash « H » dans les commentaires facebook !

Quelques mots sur la Maison des Tanneurs :

Musiciens, amateurs de musique extrême et fans du festival Hellfest jusqu’aux origines du Fury Fest C’est par le biais de la musique Métal et de ses nombreuses déclinaisons que Seb Otis et Romain Giner ont pénétré l’univers du tatouage et créé la Maison Des Tanneurs. Situé en plein cœur de Paris au pied de l’église St Eustache La maison des Tanneurs est un salon atypique. Avec une décoration de caractère, le salon suscite la curiosité et attire l’œil du passant qui pénètre dans un univers fascinant composé de multitude de pièces de cabinet de curiosité. (Crânes humains côtoient, pièces de taxidermie, antiquités, insectes, ou encore reptiles dans du formol.) La Maison des Tanneurs a forgé sa réputation en proposant un esprit unique qui réside tant dans l’ambiance qui se dégage du lieu que dans l’approche artistique de son équipe de tatoueurs tous fans de métal. La Musique extrême fait part intégrante de la vie de ces artistes tatoueurs elle transcende l’essence de leurs inspirations au quotidien. Depuis sa création il y a six ans, La maison des Tanneurs s’efforce de répondre au mieux aux demandes des clients afin d’aboutir à leur projet en proposant des pièces originales, uniques, et personnalisées.

Ici la patte unique de chacun des tatoueurs rejoint l’esprit sombre et singulier de la boutique pour y former cet univers particulier qui forge son nom et sa réputation.

A l’origine spécialisé dans le « Dark » et le Noir et Gris, le salon a su ouvrir son spectre de compétence en passant du réalisme pur et dur jusqu’ à l’ornemental, on y retrouve aussi parfois une inspiration plus traditionnelle et colorée.

La Maison Des Tanneurs – 19 rue du Jour 75001 Paris. Metro Chatelet les Halles / Etienne Marcel Tel : 01 40 26 11 65 – lmdtparis@gmail.com

Les artistes tatoueurs qui participent au HELLFEST TATTOO DAY:

– Kurv // Tatoueur résidant depuis 6 ans // Son style se démarque dans le réalisme noir, avec de forts contrastes clair-obscur.

– Jimi Jugio // Tatoueur résidant depuis 4 ans // Son style est basé sur le traditionnel, le surréaliste et le « dotwork » revisité par ses soins.

– Asphyx// Tatoueur résidant depuis 1 an // Son style macabre se caractérise dans le « blackwork » et le « dotwork », l’univers gore et décalé des films d’horreurs et du blackmetal.

– Marcus // Tatoueur en guest // Son style est d’inspiration, geek/cartoon/horror-movies.

Le fonctionnement du HELLFEST TATTOO DAY :

Nous vous donnons rendez-vous de 14H à 20h00 à la Maison des Tanneurs pour enregistrer votre participation au « HELLFEST TATTOO DAY ». Nous vous remettrons un ticket d’inscription divisé en 3 coupons référencés avec le même numéro unique ! Une partie du ticket sera à toujours garder sur vous, une autre sera à glisser dans l’urne de sélection des gagnants des tatouages gratuits. La troisième partie du coupon vous servira quant à elle dans la soirée. Nous tirerons donc 3 gagnants au hasard toutes les 20 minutes, les gagnants présents à l’appel passeront immédiatement sous les aiguilles des tatoueurs en faction ! Afin de gagner du temps, nous vous invitons à réfléchir en amont sur le format (4cm ou 2 cm) et l’emplacement du flash Hellfest désiré ! Si votre numéro n’a été tiré à aucun moment, n’oubliez pas que la soirée continue des 20h30 au bar Dr. Feelgood ( halles ) ou vous pourrez à l’aide de la dernière partie de votre ticket, récupérer gratuitement votre gobelet collector** « HELLFEST TATTOO DAY » et participer à la tombola pour gagner quelques cadeaux dont 1 cheque cadeau tatouage d’une valeur de 100€ à la maison des tanneurs, du merchandising et 1 pass 3 jours pour le Hellfest 2018 ! Le tirage aura lieu à 00h00 directement au Dr. Feelgood – les halles – Bonne chance à tous !

HAPPY HOUR prolongé jusqu’à 21h00 – & « Tu as un tatouage Hellfest sur toi, tout frais ou originaire des premières années ? le Dr Feelgood t’offre un shot avec ta première pinte ! »

** photo du gobelet pinte collector en commentaire facebook

Dr Feelgood les halles – 37 rue Quincampoix, 75001 ParisMetro Chatelet les Halles / Etienne Marcel / Rambuteau Tel : 01 77 13 38 30

FAQ :

– Puis je choisir le tatoueur qui va me faire mon flash ?

Non, nous sommes sur des formules flashs simples, nous vous attribuerons votre tatoueur !

– Puis je modifier le motif, la couleur ou sa taille ?

Nous restons sur 1 seul motif, avec uniquement deux formats disponibles (4 cm ou 2 cm), uniquement en NOIR !

– Quelles zones puis-je me faire tatouer ?

Toutes les zones sont acceptables sauf : la paumes des mains, la plante des pieds, l’intérieur de la bouche, les doigts et les parties génitales

– Puis-je être accompagné d’un ami lors de la ma session de tatouage ?

Non, pour des raisons de confort, de concentration et d’intimité, nous n’autorisons aucun accompagnateur dans la cabine de tatouage !

– Puis je réserver en avance mon créneau de passage ?

Non, avec cette formule, l’agenda de la journée serait remplis en moins d’une heure, à chaque créneau libre des tatoueurs, un numéro est tiré au sort, si vous êtes présent lors du tirage vous passez immédiatement sous les aiguilles !

– Comment récupérer un numéro ?

Dès votre rentrée dans le salon de tatouage, vous recevrez immédiatement un ticket composé de 3 coupons ( un coupon numéroté à conserver sur vous TOUTE LA JOURNEE et TOUTE LA SOIREE pour justifier votre participation, un coupon avec le même numéro à plonger dans l’urne destiné au tirage au sort de la séance tatouage, et un dernier coupon, toujours avec le même numéro à présenter au drfeelgood pour récupérer votre cadeau ( verre pinte collector* ) et qui vous servira à participer à la tombola pour gagner quelques cadeau dont unpass 3 jours Hellfest 2018 ( – *300 exemplaires uniquement )

– Combien de temps dure la séance de tatouage ?

Afin de pouvoir prendre le temps de poser le flash, de discuter avec le client, nous sommes sur des roulements de 20 min. 3 ateliers mis en place pour un 4eme de repos ! Ce qui représente 9 tatouages par heure !

– Si mon numéro est tiré au sort et que je ne suis pas là ?

Si vous ne répondez pas présent à l’appel de votre numéro, votre bulletin est remis dans l’urne à chaque tirage ! L’intérêt est qu’à chaque appel vous avez la chance de pouvoir être tiré au sort, que vous arriviez en début de journée, ou en fin ! Si votre numéro est tiré lors de la tombola du pass 3 jours, un autre numéro sera tiré immédiatement après rendant votre participation caduque !

– A quelle heure est le tirage au sort du pass 3 jours ? Etoù ?

Le tirage au sort aura lieu au Dr. feelgood des halles, à 00h00 pétante ! Notez qu’il n’est pas obligé d’avoir été tatoué pour participer à la tombola, il faut par contre récupérer obligatoirement un numéro de participation à la maison des tanneurs dans l’après-midi !

Entrée gratuite

https://www.facebook.com/events/114872782493909/